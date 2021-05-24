Бангладеш отменил запрет на поездки в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Граждане Бангладеша смогут легально путешествовать в Израиль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Неожиданный шаг приветствует заместитель генерального директора МИД по вопросам Азии и Тихого океана Гилад Коэн. К этому времени паспорта для граждан Бангладеш включали предостережение, согласно которому документ был действительным в “всех странах мира, кроме Израиля.
Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей с Израилем, министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан подтвердил, что недавно выданы паспорта больше не будут четко выделять Израиль в официальных проездных документах, открывая возможность гражданам Бангладеш легально путешествовать к еврейскому государству после обновления паспортов.
В чем заключалась запрет
Граждане Бангладеш, которые раньше ездили в Израиль или пытались уехать в Израиль, были арестованы и обвинены в государственной измене или угрожали этим, если они когда-нибудь снова наступят на землю Бангладеш.
Напомним
Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль и сектор Газа 26-27 мая. Госдепартамент объявил о его визите, заявив, что он “обсудит усилия по восстановлению и совместную работу по построению лучшего будущего для израильтян и палестинцев”.