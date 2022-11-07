Банани з Еквадору: німецькі митники вилучили кокаїн на суму 44,3 мільйона доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Німецькі митники вилучили 635 кілограмів кокаїну серед бананів, відправлених з Еквадору, передає УНН посилаючись на агентство dpa.
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Кокаїн, спресований у блоки та загорнутий у пластикову плівку, було виявлено 27 жовтня на заході Німеччини, повідомила митниця сусіднього Ессена.
Пакети були затиснуті між бананами в контейнері, відправленому з Еквадору, який прибув до Німеччини через голландський порт Фліссінгена. Співробітники компанії доставили банани, помітили блоки та повідомили митницю.
Влада оцінила роздрібну вартість кокаїну приблизно в 44,3 мільйона доларів, повідомило німецьке інформаційне агентство dpa.
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