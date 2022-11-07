Бананы из Эквадора: немецкие таможенники изъяли кокаин на сумму 44,3 миллиона долларов

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Кокаин, спрессованный в блоки и завернутый в пластиковую пленку, был обнаружен 27 октября на западе Германии, сообщила таможня соседнего Эссена.

Пакеты были зажаты между бананами в контейнере, отправленном из Эквадора, прибывшего в Германию через голландский порт Флиссингена. Сотрудники компании доставили бананы, заметили блоки и сообщили таможню.

Власти оценили розничную стоимость кокаина примерно в 44,3 миллиона долларов, сообщило немецкое информационное агентство dpa.

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