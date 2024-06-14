Байден виключає помилування чи пом'якшення можливого вироку сину Гантеру у справі про зброю
Київ • УНН
Президент США Джо Байден заявив, що не буде використовувати свої президентські повноваження для пом'якшення можливого вироку, який отримає його син Гантер у справі про зброю.
Президент США Джо Байден заявив у четвер, що він не буде використовувати свої президентські повноваження для пом'якшення можливого вироку, який отримає його син Гантер за звинувачення у скоєнні федерального кримінального злочину, пов'язаного із злочинами із застосуванням вогнепальної зброї, пише УНН з посиланням на AP.
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Байден після завершення пресконференції, що відбулася на саміті G7, коли його запитали, чи планує він пом'якшити вирок своєму синові, відповів, що не буде. Дата винесення вироку Гантеру Байдену ще не призначена, і за трьома пунктами йому загрожує до 25 років тюремного ув'язнення, хоча це малоймовірно, якщо злочинець вперше вчинив злочин, зазначає видання.
Зрештою, скільки часу Гантер Байден відбуватиме за ґратами, вирішуватиме окружний суддя США Меріеллен Норейка, яку призначив на цю посаду колишній президент-республіканець Дональд Трамп.
Заяви Байдена пролунали наступного дня після того, як Білий дім, як пише видання, "відмовився виключити можливе пом'якшення Гантера Байдена". І президент, і Білий дім уже кілька місяців заявляють, що Байден не помилує свого сина.
"Я дуже пишаюся своїм сином Гантером. Він подолав залежність. Він один із найяскравіших і найпорядніших людей, яких я знаю, - заявив раніше Байден під час пресконференції у четвер. - Я підкоряюся рішенню журі. Я зроблю це і не помилую його".
Сина Байдена визнали винним у справі про зберігання зброї11.06.24, 20:01 • 21122 перегляди