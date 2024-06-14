Президент США Джо Байден заявил в четверг, что он не будет использовать свои президентские полномочия для смягчения возможного приговора, который получит его сын Хантер по обвинению в совершении федерального уголовного преступления, связанного с преступлениями с применением огнестрельного оружия, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Байден после завершения пресс-конференции, состоявшейся на саммите G7, когда его спросили, планирует ли он смягчить приговор своему сыну, ответил, что не будет. Дата вынесения приговора Хантеру Байдену еще не назначена, и по трем пунктам ему грозит до 25 лет тюремного заключения, хотя это маловероятно, если преступник впервые совершил преступление, отмечает издание.

В конце концов, сколько времени Хантер Байден будет отбывать за решеткой, будет решать окружной судья США Мэриэллен Норейка, которую назначил на эту должность бывший президент-республиканец Дональд Трамп.

Заявления Байдена прозвучали на следующий день после того, как Белый дом, как пишет издание, "отказался исключить возможное смягчение Хантеру Байдену". И президент, и Белый дом уже несколько месяцев заявляют, что Байден не помилует своего сына.

"Я очень горжусь своим сыном Хантером. Он преодолел зависимость. Он один из самых ярких и порядочных людей, которых я знаю, - заявил ранее Байден во время пресс-конференции в четверг. - Я подчиняюсь решению жюри. Я сделаю это и не помилую его".

Сына Байдена признали виновным по делу о хранении оружия