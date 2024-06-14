Киев • УНН
Президент США Джо Байден заявил, что не будет использовать свои президентские полномочия для смягчения возможного приговора, который получит его сын Хантер по делу об оружии.
Президент США Джо Байден заявил в четверг, что он не будет использовать свои президентские полномочия для смягчения возможного приговора, который получит его сын Хантер по обвинению в совершении федерального уголовного преступления, связанного с преступлениями с применением огнестрельного оружия, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Байден после завершения пресс-конференции, состоявшейся на саммите G7, когда его спросили, планирует ли он смягчить приговор своему сыну, ответил, что не будет. Дата вынесения приговора Хантеру Байдену еще не назначена, и по трем пунктам ему грозит до 25 лет тюремного заключения, хотя это маловероятно, если преступник впервые совершил преступление, отмечает издание.
В конце концов, сколько времени Хантер Байден будет отбывать за решеткой, будет решать окружной судья США Мэриэллен Норейка, которую назначил на эту должность бывший президент-республиканец Дональд Трамп.
Заявления Байдена прозвучали на следующий день после того, как Белый дом, как пишет издание, "отказался исключить возможное смягчение Хантеру Байдену". И президент, и Белый дом уже несколько месяцев заявляют, что Байден не помилует своего сына.
"Я очень горжусь своим сыном Хантером. Он преодолел зависимость. Он один из самых ярких и порядочных людей, которых я знаю, - заявил ранее Байден во время пресс-конференции в четверг. - Я подчиняюсь решению жюри. Я сделаю это и не помилую его".
Сына Байдена признали виновным по делу о хранении оружия11 июня 2024, 17:01 • 20072 просмотра