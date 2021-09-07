Бабак про ухвалені освітні законопроекти: сьогодні у ВР був день освіти та науки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Голова комітету ВР з питань освіти Сергій Бабак повідомив, що сьогодні був день освіти та науки у Верховній Раді України. В освітній сфері було прийнято 4 законопроекти в першому читанні та 2 закони в цілому. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні день освіти та науки в Верховній Раді України. Прийнято 4 законопроекти в першому читанні і 2 закони в цілому”, — написав голова Комітету.
Деталі
Бабак зазначив, що за основу Верховна Рада прийняла:
• 5641 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки
• 5467 — Проект Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту
• 5498 — Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності
• 5499 — Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності
Прийняті в цілому як Закони:
• 5324-1 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам
• 4236 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків
Доповнення
У комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій заявили щодо розробки декількох законопроектів про посилення відповідальності за академічну недоброчесність і шахрайство.