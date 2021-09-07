Бабак о принятых образовательных законопроектах: сегодня в ВР был день образования и науки

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Председатель комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что сегодня был день образования и науки в Верховной Раде Украины. В образовательной сфере было принято 4 законопроекта в первом чтении и 2 закона в целом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.