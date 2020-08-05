Бабак наполовину задоволений результатами своєї роботи у ВР за рік

"Можна підбити підсумки року в якості народного депутата. Не плутати з головою комітету, це геть ширша робота. Чи задоволений результатами? І так, і ні. Прийнято 14 законів, враховано більше 90% поданих правок. На жаль, не всі проекти законів, які були заплановані, встигли розробити і зареєструвати. Наступний рік спрямую на підвищення ефективності", - написав Бабак.

Нагадаємо, як розповів голова комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак, після запровадження в Україні нового адаптивного карантину, з 1 серпня, райони будуть поділені на чотири зони – "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". У разі переходу району у "червону" зону школярі будуть переведені на дистанційне навчання.