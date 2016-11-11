Б.Обама здійснить "прощальну" закордонну поїздку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Барак Обама використає свою останню закордонну поїздку як президент США, аби обговорити зі світовими лідерами свого наступника Дональда Трампа і заручити підтримкою свої міжнародні ініціативи, як-от ядерна угода з Іраном та Паризька кліматична угода, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Прощальна" закордонна подорож Обами розпочнеться у наступний понеділок. Очікується, що він відвідає Грецію, Німеччину та Перу. У Греції він поїде до Парфенона і дасть промову на тему глобалізації.
Крім того, у 44-го президента США запланована зустріч із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, а також британською прем'єркою Терезою Мей і французьким президентом Франсуа Олландом.
Також він відвідає саміт АПЕК у Перу, де проведе перемовини із китайським президентом Сі Цзінпіном і австралійським прем'єром Малкольмом Тернбуллом.
Заступник радника Обами із національної безпеки Бен Родс заявив, що у Білому домі очікують, що 44-му президенту доведеться відповідати на запитання світових лідерів про обрання новим главою США Дональда Трампа й те, як це вплине на міжнародні домовленості, укладені за часи президентства Барака Обами. Раніше пан Трамп обіцяв переглянути низку угод, укладених Обамою.