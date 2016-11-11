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15 марта, 19:03 • 109294 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149920 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127230 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120501 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106971 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102505 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97219 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Б.Обама совершит "прощальную" зарубежную поездку

Б.Обама совершит "прощальную" зарубежную поездку

Киев • УНН

 • 9557 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Барак Обама использует свою последнюю зарубежную поездку в качестве президента США, чтобы обсудить с мировыми лидерами своего преемника Дональда Трампа и обручить поддержкой свои международные инициативы, например ядерная сделка с Ираном и Парижское климатическое соглашение, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Прощальное" заграничное путешествие Обамы начнется в следующий понедельник. Ожидается, что он посетит Грецию, Германию и Перу. В Греции он поедет в Парфенон и даст речь на тему глобализации.

Кроме того, в 44-го президента США запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также британским премьером Терезой Мэй и французским президентом Франсуа Олландом.

Также он посетит саммит АПЭК в Перу, где проведет переговоры с китайским президентом Си Цзинпин и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.

Заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс заявил, что в Белом доме ожидают, что 44-м президенту придется отвечать на вопросы мировых лидеров об избрании новым главой США Дональда Трампа и то, как это повлияет на международные договоренности, заключенные во времена президентства Барака Обамы. Ранее господин Трамп обещал пересмотреть ряд соглашений, заключенных Обамой.

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