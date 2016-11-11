Б.Обама совершит "прощальную" зарубежную поездку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Барак Обама использует свою последнюю зарубежную поездку в качестве президента США, чтобы обсудить с мировыми лидерами своего преемника Дональда Трампа и обручить поддержкой свои международные инициативы, например ядерная сделка с Ираном и Парижское климатическое соглашение, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Прощальное" заграничное путешествие Обамы начнется в следующий понедельник. Ожидается, что он посетит Грецию, Германию и Перу. В Греции он поедет в Парфенон и даст речь на тему глобализации.
Кроме того, в 44-го президента США запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также британским премьером Терезой Мэй и французским президентом Франсуа Олландом.
Также он посетит саммит АПЭК в Перу, где проведет переговоры с китайским президентом Си Цзинпин и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.
Заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс заявил, что в Белом доме ожидают, что 44-м президенту придется отвечать на вопросы мировых лидеров об избрании новым главой США Дональда Трампа и то, как это повлияет на международные договоренности, заключенные во времена президентства Барака Обамы. Ранее господин Трамп обещал пересмотреть ряд соглашений, заключенных Обамой.