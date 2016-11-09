Б.Обама привітав Д.Трампа з перемогою на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент США Барак Обама привітав представника Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США, передає УНН з посиланням на AP.
Менеджер кампанії республіканця Келіан Конвей розповіла, що Б.Обама зателефонував Д.Трампу рано вранці у середу, коли той спілкувався зі своїми прихильниками у Нью-Йорку. Тож Д.Трамп передзвонив президенту США після того, як закінчив виступ.
К.Конвей сказала, що Б.Обама і Д.Трамп провели “дуже гарну розмову”. За її словами, вони, можливо, зустрінуться у четвер.
Як повідомляв УНН, республіканець Дональд Трамп, який отримав перемогу на виборах президента США, закликав націю до об’єднання.