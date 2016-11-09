Б.Обама поздравил Д.Трампа с победой на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Барак Обама поздравил представителя Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США, передает УНН со ссылкой на AP.
Менеджер кампании республиканца Келиан Конвей рассказала, что Б.Обама позвонил Д.Трампу рано утром в среду, когда он общался со своими сторонниками в Нью-Йорке. Поэтому Д.Трамп перезвонил президенту США после того, как закончил выступление.
К.Конвей сказала, что Б.Обама и Д.Трамп провели "очень хорошую беседу". По ее словам, они, возможно, встретятся в четверг.
Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, призвал нацию к объединению.