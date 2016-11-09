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15 марта, 19:03 • 112044 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157519 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132334 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125250 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109833 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104009 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100455 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Б.Обама поздравил Д.Трампа с победой на выборах

Б.Обама поздравил Д.Трампа с победой на выборах

Киев • УНН

 • 8701 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Барак Обама поздравил представителя Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США, передает УНН со ссылкой на AP.

Менеджер кампании республиканца Келиан Конвей рассказала, что Б.Обама позвонил Д.Трампу рано утром в среду, когда он общался со своими сторонниками в Нью-Йорке. Поэтому Д.Трамп перезвонил президенту США после того, как закончил выступление.

К.Конвей сказала, что Б.Обама и Д.Трамп провели "очень хорошую беседу". По ее словам, они, возможно, встретятся в четверг.

Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, призвал нацию к объединению.

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