Б.Обама поздравил Д.Трампа с победой на выборах

Менеджер кампании республиканца Келиан Конвей рассказала, что Б.Обама позвонил Д.Трампу рано утром в среду, когда он общался со своими сторонниками в Нью-Йорке. Поэтому Д.Трамп перезвонил президенту США после того, как закончил выступление.

К.Конвей сказала, что Б.Обама и Д.Трамп провели "очень хорошую беседу". По ее словам, они, возможно, встретятся в четверг.

Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп, который одержал победу на выборах президента США, призвал нацию к объединению.