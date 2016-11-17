Б.Обама обговорив із А.Меркель збереження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що під час переговорів із канцлером ФРН Ангелою Меркель обговорили необхідність збереження санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. На цьому він наголосив під час виступу, який транслював офіційний ютуб-каналу Білого дому, передає УНН.
“Ми обговорили важливість підтримки санкцій до тих пір, поки Росія повністю не виконає зобов’язання щодо мінських домовленостей”, — сказав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із обраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії.