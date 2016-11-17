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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17613 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Б.Обама обговорив із А.Меркель збереження санкцій проти РФ

Б.Обама обговорив із А.Меркель збереження санкцій проти РФ

Київ • УНН

 • 8926 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що під час переговорів із канцлером ФРН Ангелою Меркель обговорили необхідність збереження санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. На цьому він наголосив під час виступу, який транслював офіційний ютуб-каналу Білого дому, передає УНН.

“Ми обговорили важливість підтримки санкцій до тих пір, поки Росія повністю не виконає зобов’язання щодо мінських домовленостей”, — сказав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із обраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії.

Українські Національні Новини

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