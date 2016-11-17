Б.Обама обсудил с А.Меркель сохранения санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудили необходимость сохранения санкций против России в связи с ситуацией в Украине. Об этом он заявил во время выступления, которое транслировал официальный ютуб-канал Белого дома, передает УНН.
"Мы обсудили важность поддержки санкций до тех пор, пока Россия полностью не выполнит обязательства по мински договоренностям", - сказал он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с избранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом подчеркнул важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии.