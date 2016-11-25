Б.Нетаньяху подякував П.Порошенку за українські літаки, направлені для подолання пожеж в Ізраїлі

Як повідомили у прес-службі, під час бесіди лідери двох держав обговорили актуальні питання співробітництва, окремо зосередившись на проблематиці поглиблення торговельно-економічної співпраці між Україною та Державою Ізраїль, включаючи активізацію перемовин щодо Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

П.Порошенко запросив Б.Нетаньяху здійснити офіційний візит до України найближчим часом.

Нагадаємо, 24 листопада Президент України Петро Порошенко доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову відправити два українських літака для гасіння пожежі навколо Хайфи в Ізраїлі.