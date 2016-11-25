Б.Нетаньяху поблагодарил П.Порошенко за украинские самолеты, направленные для преодоления пожаров в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Глава правительства Израиля выразил благодарность Украине, которая одной из первых стран откликнулась на запрос израильской стороны и направила свои самолеты для преодоления масштабных пожаров в его стране, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, во время беседы лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, отдельно сосредоточившись на проблематике углубления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Государством Израиль, включая активизацию переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.
П.Порошенко пригласил Б.Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в ближайшее время.
Напомним, 24 ноября Президент Украины Петр Порошенко поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отправить два украинских самолета для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле.