Б.Нетаньяху поблагодарил П.Порошенко за украинские самолеты, направленные для преодоления пожаров в Израиле

Как сообщили в пресс-службе, во время беседы лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества, отдельно сосредоточившись на проблематике углубления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Государством Израиль, включая активизацию переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

П.Порошенко пригласил Б.Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в ближайшее время.

Напомним, 24 ноября Президент Украины Петр Порошенко поручил министру внутренних дел Арсену Авакову отправить два украинских самолета для тушения пожара вокруг Хайфы в Израиле.