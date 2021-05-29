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Азербайджан підтримав створення комісії за участю РФ з демаркації кордону з Вірменією

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Азербайджан підтримує рішення про створення тристоронньої комісії за участю Росії з делімітації та демаркації кордону між Азербайджаном і Вірменією. Про це заявив прем'єр-міністр Азербайджану Алі Асадов, виступаючи 28 травня на засіданні Ради глав урядів країн СНД у Мінську, повідомляє УНН з посиланням на інформаційні агентства АРА і АЗЕРТАДЖ.

Азербайджан підтримав створення комісії за участю РФ з демаркації кордону з Вірменією

Деталі

Прем'єр Азербайджану відзначив, що нині, після завершення військових дій, "Азербайджан почав встановлювати свою прикордонну інфраструктуру і повністю готовий і буде вирішувати питання з проведенням ліній кордонів з Вірменією в конструктивному ключі".

Асадов сказав, що в зв'язку з цим "Азербайджан підтримав пропозицію російської сторони про створення відповідної тристоронньої комісії з делімітації та демаркації кордону між Азербайджаном і Вірменією".

Було відзначено, що "визначення ліній кордонів - технічний процес, який повинен мати серйозну міжнародно-правову основу".

Доповнення

Новий виток ескалації між Азербайджаном та Вірменією спостерігається з 12 травня.

У цей день Міноборони Вірменії повідомило, що азербайджанські збройні сили в цілях "коригування кордону" намагалися провести "певні роботи" в одному з прикордонних районів і на 3,5 кілометра проникли вглиб території Вірменії. Після цього в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян зібрав екстрене засідання Ради безпеки республіки і назвав події, що сталися, посяганням на територію Вірменії.

25 травня Єреван повідомив про загибель вірменського військовослужбовця в результаті перестрілки на кордоні.

27 травня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу переходу "розвідувально-диверсійної групи Збройних сил Вірменії" через кордон в напрямку населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району. Згідно з його повідомленням, шість військовослужбовців Вірменії були оточені і взяті в полон.

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