Азербайджан заявив, що декілька десятків вірменських військових намагалися перетнути його кордон

Деталі

“За попередньою інформацією, дві розвідувально-диверсійні групи противника перетнули державний кордон в двох напрямках. Одна з груп складалася з дев’яти, а інша — з 15 військовослужбовців. Пересування розвідувально-диверсійних груп було взято під контроль. Підрозділи азербайджанської армії здійснили невідкладні оперативні заходи проти обох груп противника при спробі замінувати шляхи постачання і шляхи проходів, що ведуть до наших постів”, — йдеться в повідомленні відомства, опублікованому в четвер.

За даними міністерства, в результаті було затримано і обеззброєно шість військовослужбовців — четверо з першої розвідувально-диверсійної групи, в тому числі один офіцер, і двоє військовослужбовців з іншої групи. “Решта вірменських військовослужбовців спішно покинули нашу територію і відступили”, — наголошується в повідомленні.

Доповнення

Раніше Міноборони Азербайджану заявило про спробу переходу розвідувально-диверсійної групи ЗС Вірменії на територію Азербайджану і полон шести вірменських військовослужбовців. Крім того, за твердженням оборонного відомства, в четвер вранці поблизу кордону спостерігалося зосередження кількох одиниць бойової техніки ЗС Вірменії, в тому числі танків.

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