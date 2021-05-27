У Баку заявили про взяття в полон шести вірменських військових на кордоні, Єреван підтвердив
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністерство оборони Азербайджану заявило про те, що в четвер розвідувально-диверсійна група ЗС Вірменії здійснила спробу переходу на територію Азербайджану, у результаті чого в полон взято шість вірменських військовослужбовців. У Міністерстві оборони Вірменії підтвердили інфрмацію про взяття в полон шести своїх військових, пише УНН.
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"27 травня близько 3:00 розвідувально-диверсійна група Збройних сил Вірменії спробувала перейти на територію Азербайджану в напрямку населеного пункту Юхари Айрим Кельбаджарського району на вірмено-азербайджанському кордоні. У результаті негайних оперативних заходів шість військовослужбовців протилежного боку були оточені і взяті в полон", - йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.
Вранці 27 травня, біля кордону, за повідомленням, спостерігалося зосередження кількох одиниць бойової техніки вірменських військовослужбовців, у тому числі танків.
Реакція Єревана
Єреван підтвердив інформацію з приводу взяття в полон шести своїх військовослужбовців. "Рано вранці 27 травня шість військовослужбовців ЗС РВ були оточені і взяті в полон військовослужбовцями ЗС Азербайджану при проведенні інженерних робіт у прикордонній зоні Гегаркунікської області Республіки Вірменія", - повідомили у Міноборони Вірменії.
У відомстві зазначили, що вживаються необхідні заходи щодо повернення полонених військовослужбовців.
Нагадаємо
Вірменія 12-13 травня заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на захід військових Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.
17 травня голова уряду Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що ситуація на кордоні республіки з Азербайджаном стає "агресивною".
Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв розцінив ситуацію на кордоні з Вірменією як стабільну, підкресливши, що йдуть переговори.
Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.