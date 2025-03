Авторів стрічки "Перша людина" привітало з отриманням "Оскару" NASA

“Наші вітання First Man з нагородою „Оскар“ за візуальні ефекти. Ми відзначаємо в цьому році 50-річчя висадки (на Місяць), тепер ви бачите, яким хітом на кіноекрані є історична місія на Місяць”, — відзначило NASA.

Фільм Дем’єна Шазелла “Людина на Місяці” з Райаном Гослінгом в ролі астронавта Ніла Армстронга (1930-2012) здобув перемогу в боротьбі за “Оскар” в номінації “Кращі візуальні ефекти”. На дану нагороду також претендували картини “Месники: Війна нескінченності” (Avengers: Infinity War), “Крістофер Робін” (Christopher Robin), “Першому гравцеві приготуватися” (Ready Player One), “Хан Соло: Зоряні війни. Історії” (Solo : A Star Wars Story).

Ніл Армстронг був командиром експедиції Apollo 11. Двома іншими членами екіпажу були Базз Олдрін і Майкл Коллінз. Армстронг і Олдрін сіли на Місяць в спусковому модулі Eagle 20 липня 1969 року. Коллінз тоді залишався на навколомісячній орбіті на борту командного модуля Columbia.

Congratulations to @FirstManMovie on your visual effects #Oscars win. As we celebrate the #Apollo50th anniversary this year, see how the historic Moon mission hit the big screen: https://t.co/Jjs3wZdOYU

Learn more about the #Apollo50th anniversary: https://t.co/LYmABrlzYe pic.twitter.com/1BwLUDaWsd

— NASA (@NASA) 25 лютого 2019 р.

