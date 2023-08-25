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Автономні станції - незалежність заміських будинків та інших об'єктів

Автономні станції - незалежність заміських будинків та інших об'єктів

Київ • УНН

 • 596846 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Застосування автономних електростанцій на основі сонячних батарей є чудовим інструментом створення незалежності від інших джерел енергії. Крім того, такі проекти реалізуються там, де немає відповідної інфраструктури або витрати на підключення інфраструктури і подальшу оплату будуть надмірно високими, повідомляє УНН

Це чудовий інструмент, щоб забезпечити живленням заміський будинок, кемпінг, віддалений промисловий об'єкт, ферми та інші сільськогосподарські об'єкти. Проектуючи автономні електростанції, потрібно визначитися заздалегідь з потужністю. У цій справі допомога надається представниками компанії Atmosfera, які знають особливості реалізації проектів і допоможуть підібрати оптимальне обладнання.

Комплектація автономної системи

Автономна станція включає набір необхідного обладнання без додаткових витрат. Комплект передбачає наявність таких елементів:

  • фотоелектричні модулі;
  • інвертор;
  • акумулятор;
  • кріплення.

Автономна система доповнюється кількома акумуляторами, тому у постояльців завжди буде потрібний заряд електроенергії. Завдяки такому виконанню можна сформувати резервну систему живлення. Стабільність модулів дозволить створювати із сонячної енергії електрику за будь-яких обставин та погодних умов, включаючи навіть туман, дощ та багато іншого.

Ефективність електростанцій

Під заміський будинок бажано вибирати потужність станції від 10 кВт. Завдяки такому виконанню можна живити газовий котел, тепловий насос, насосну групу, а також кондиціонер та електричну теплу підлогу. У будь-якому випадку здійснюється попередній розрахунок на основі запитів клієнтів, щоб забезпечити ефективну роботу всіх електричних приладів та систем у будинку.

Порядок співробітництва

Все починається з попереднього виїзду спеціаліста на об'єкт та оцінки того, де буде реалізовано проект. Підготовлюється та детально розраховується технічне рішення. Якщо все узгоджено, то з клієнтом підписується договір, де також зазначено умови взаємодії та вартість реалізації проекту. Устаткування готується та доставляється на об'єкт, після чого відбувається монтаж та налаштування.

На всіх етапах взаємодії надаються консультації та даються поради від менеджера. На все обладнання є технологічна гарантія. Якщо згодом необхідно масштабуватись, то фахівці заново проведуть розрахунки та зроблять модернізацію поточної системи із монтажем нових компонентів.

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