Автономные станции - независимость загородных домов и других объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Применение автономных электростанций на основе солнечных батарей является отличным инструментом создания независимости от других источников энергии. Кроме того, такие проекты реализуются там, где нет соответствующей инфраструктуры или затраты на подключение этой инфраструктуры и последующая оплата будет чрезмерно высока, сообщает УНН.
Это отличный инструмент, чтобы обеспечить питанием загородный дом, кемпинг, удаленный промышленный объект, фермы и другие сельскохозяйственные объекты. Проектируя автономные электростанции, необходимо определиться заранее с мощностью. По этому делу помощь предоставляется представителями компании Atmosfera, которые знают особенности реализации проектов и помогут подобрать оптимальное оборудование.
Комплектация автономной системы
Автономная станция включает в себя набор необходимого оборудования без дополнительных затрат. Комплект предполагает наличие следующих элементов:
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- фотоэлектрические модули;
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- инвертор;
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- аккумулятор;
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- крепеж.
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Автономная система дополняется несколькими аккумуляторами, поэтому у постояльцев всегда будет в наличии заряд электроэнергии. Благодаря такому выполнению можно сформировать резервную систему питания. Стабильность модулей позволит создавать электричество из солнечной энергии при любых обстоятельствах и погодных условиях, включая даже туман, дождь и многое другое.
Эффективность электростанций
Под загородный дом лучше выбирать мощность станции от 10 кВт. Благодаря такому исполнению можно питать газовый котел, тепловой насос, насосную группу, а также кондиционер и электрический теплый пол. В любом случае производится предварительный расчет на основе запросов клиентов, чтобы обеспечить эффективную работу всех электрических приборов и систем в доме.
Порядок сотрудничества
Все начинается с предварительного выезда специалиста на объект и оценки того, где будет реализован проект. Подготавливается и подробно рассчитывается техническое решение. Если все согласовано, то с клиентом подписывается договор, где также отмечены условия взаимодействия и стоимость реализации проекта. Оборудование готовится и доставляется на объект, после чего производится монтаж и настройка.
На всех этапах взаимодействия предоставляются консультации и советы от менеджера. На все оборудование есть технологическая гарантия. Если впоследствии необходимо масштабироваться, специалисты заново проведут расчеты и сделают модернизацию текущей системы с монтажом новых компонентов.