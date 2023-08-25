Автономные станции - независимость загородных домов и других объектов

Это отличный инструмент, чтобы обеспечить питанием загородный дом, кемпинг, удаленный промышленный объект, фермы и другие сельскохозяйственные объекты. Проектируя автономные электростанции, необходимо определиться заранее с мощностью. По этому делу помощь предоставляется представителями компании Atmosfera, которые знают особенности реализации проектов и помогут подобрать оптимальное оборудование.

Комплектация автономной системы

Автономная станция включает в себя набор необходимого оборудования без дополнительных затрат. Комплект предполагает наличие следующих элементов:



фотоэлектрические модули;



инвертор;



аккумулятор;



крепеж.



Автономная система дополняется несколькими аккумуляторами, поэтому у постояльцев всегда будет в наличии заряд электроэнергии. Благодаря такому выполнению можно сформировать резервную систему питания. Стабильность модулей позволит создавать электричество из солнечной энергии при любых обстоятельствах и погодных условиях, включая даже туман, дождь и многое другое.

Эффективность электростанций

Под загородный дом лучше выбирать мощность станции от 10 кВт. Благодаря такому исполнению можно питать газовый котел, тепловой насос, насосную группу, а также кондиционер и электрический теплый пол. В любом случае производится предварительный расчет на основе запросов клиентов, чтобы обеспечить эффективную работу всех электрических приборов и систем в доме.

Порядок сотрудничества

Все начинается с предварительного выезда специалиста на объект и оценки того, где будет реализован проект. Подготавливается и подробно рассчитывается техническое решение. Если все согласовано, то с клиентом подписывается договор, где также отмечены условия взаимодействия и стоимость реализации проекта. Оборудование готовится и доставляется на объект, после чего производится монтаж и настройка.

На всех этапах взаимодействия предоставляются консультации и советы от менеджера. На все оборудование есть технологическая гарантия. Если впоследствии необходимо масштабироваться, специалисты заново проведут расчеты и сделают модернизацию текущей системы с монтажом новых компонентов.