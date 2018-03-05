Автомобілістів попередили про ожеледицю на дорогах столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні на дорогах столиці ожеледиця, без істотних опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-служби Київської міської державної адміністрації.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 5 березня у Києві на дорогах ожеледиця, без істотних опадів. Також сьогодні очікується мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 3-5º морозу.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними під час пересування містом та під час ожеледиці рекомендує дотримуватись порад.
Водіям радять дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій; при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму; не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі; в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.