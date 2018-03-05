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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52233 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62901 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66029 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104195 просмотра

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Автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах столицы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Сегодня на дорогах столицы гололедица, без существенных осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 5 марта в Киеве на дорогах гололедица, без существенных осадков. Также сегодня ожидается переменная облачность, ветер западный, 5-10 м / с, температура днем ​​3-5º мороза.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу и во время гололеда рекомендует придерживаться советов.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайть скорость до минимума; не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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