Автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах столицы

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 5 марта в Киеве на дорогах гололедица, без существенных осадков. Также сегодня ожидается переменная облачность, ветер западный, 5-10 м / с, температура днем ​​3-5º мороза.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу и во время гололеда рекомендует придерживаться советов.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайть скорость до минимума; не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.