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Автомобіль розчавив чоловіка під Кропивницьким

Автомобіль розчавив чоловіка під Кропивницьким

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 вересня. УНН. На Кіровоградщині рятувальники витягли загиблого чоловіка з-під автомобіля. Про це поінформували в пресслужбі ГУ ДСНС в області, передає кореспондент УНН.

Так, 24 вересня, о 16:14, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Івано-Благодатне Кропивницького району в результаті нещасного випадку чоловіка придавило автомобілем.

Рятувальники, які прибули на місце виклику, витягли загиблого 1948 року народження з-під автомобіля.

Нагадаємо, у Дніпрі кабіною вантажного автомобіля затиснуло на смерть слюсаря.

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