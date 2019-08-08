У Дніпрі кабіна вантажівки розчавила чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Дніпрі кабіною вантажного автомобіля затиснуло на смерть слюсаря. Про це УНН повідомили у прес-службі головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
Як стало відомо надзвичайникам, під час ремонту вантажного автомобіля DAF, який знаходився на автостоянці, слюсара, працювавшого у моторному відсіку під кабіною, було затиснуто між кабіною та рамою вантажного автомобіля.
За допомогою домкрата рятувальники підняли кабіну фури та деблокували тіло громадянина 1981 року народження.
Тіло передано співробітникам судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, водію вантажівки у Києві розчавило голову причепом.