В Днепре кабина грузовика раздавила мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Днепре кабиной грузового автомобиля зажало насмерть слесаря. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Как стало известно чрезвычайникам, во время ремонта грузового автомобиля DAF, который находился на автостоянке, слесаря, работавшего в моторном отсеке под кабиной, было зажато между кабиной и рамой грузового автомобиля.
С помощью домкрата спасатели подняли кабину фуры и деблокировали тело гражданина 1981 года рождения.
Тело передано сотрудникам судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, водителю грузовика в Киеве раздавило голову прицепом.