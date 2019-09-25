Автомобиль раздавил мужчину под Кропивницким

Так, 24 сентября, в 16:14, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Ивано-Благодатное Кропивницкого района в результате несчастного случая мужчину придавило автомобилем.

Спасатели, прибывшие на место вызова, вытащили погибшего 1948 года рождения из-под автомобиля.

Напомним, в Днепре кабиной грузового автомобиля зажало насмерть слесаря.

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