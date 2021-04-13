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"Автомайдан": екссудді повідомлено про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій

Київ • УНН

 • 21276 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Колишньому судді одного з районних судів Києва повідомлено про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій під час "Автомайдану". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Цитата:

"Заступником Генерального прокурора за результатами здійснення досудового розслідування слідчими ДБР та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру колишньому судді одного з районних судів м. Києва за незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій (ст. 340 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що досудовим розслідуванням установлено, що працівники правоохоронних органів у 2013-2014 роках фальсифікували документи для подальшого незаконного притягнення до адміністративної відповідальності та позбавлення права керувати транспортними засобами учасників руху "Автомайдан".

"Вказаний суддя за відсутності доказів у січні 2014 року незаконно притягнув до адміністративної відповідальності двох громадян за нібито порушення Правил дорожнього руху, позбавивши їх права керувати транспортними засобами з метою перешкоджання подальшій участі ними та іншими особами у русі "Автомайдан", - зазначається в повідомленні.

В пресслужбі ДБР зауважують, що насправді ж вказані особи не брали участі в автопробігу до резиденції "Межигір’я" у грудні 2013 року та навіть не мали права керувати транспортними засобами через те, що посвідчення водія їм ніколи не видавались.

"Однак реалізуючи злочинний умисел на припинення руху "Автомайдан" суддя навіть не перевірив цих обставин", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Верховний Суд скасував указ про звільнення судді Печерського суду Оксани Царевич, яку звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану.

16 березня 2017 року Царевич оскаржила до Верховного суду своє звільнення.

6 березня 2017 року Вищий адміністративний суд України відмовив у поновленні на посаді колишній судді Печерського районного суду Києва Оксані Царевич.

29 вересня 2016 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення судді Оксани Царевич у зв’язку із порушенням присяги.

Вища рада юстиції 15 вересня вирішила внести подання Президентові про звільнення Оксани Царевич у зв’язку з порушенням присяги.

Як повідомляв УНН, у січні 2016 року прокуратура міста Києва передала до суду обвинувальний акт щодо суддів Печерського районного суду столиці Оксани Царевич та Віктора Кицюка, підозрюваних у винесенні завідомо неправосудних рішень проти активістів “Автомайдану”.

4 березня 2015 року Верховна Рада абсолютною більшістю голосів зняла суддівський імунітет із Сергія Вовка, Оксани Царевич, Віктора Кицюка.

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