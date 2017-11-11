Авто з поліцейськими обстріляли з РПГ на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У с. Жовті Води на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомету у автомобіль, в якому знаходилось двоє поліцейських. Про це повідомили у відділі комунікації Дніпропетровської області, передає УНН.
Поліцейські отримали незначні тілесні ушкодження.
“Встановлено, що вчора ввечері у місті Жовті Води двоє поліцейських, 1979 та 1980 р.н., сідали в особистий автомобіль „ВАЗ“ та почули хлопок. В машині одразу виникло загоряння, яке правоохоронці самостійно ліквідували. Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани ноги. Транспортний засіб згорів наполовину. Попередньою причиною вибуху став постріл з РПГ-18. З місця події вилучено осколки від реактивної гранати”, — розповіли в поліції.
Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ст.348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
Правоохоронці встановлюють особи та місцезнаходження зловмисників.
Як повідомляв УНН, рецидивіст з мотиву помсти побив поліцейського на Одещині.