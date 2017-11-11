Авто с полицейскими обстреляли из РПГ в Днепропетровской области

Полицейские получили незначительные телесные повреждения.

“Установлено, что вчера вечером в городе Желтые Воды двое полицейских, 1979 и 1980 г.р., садились в личный автомобиль „ВАЗ“ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину. Предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18. С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты”, — рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Как сообщал УНН, рецидивист по причине мести избил полицейского в Одесской области.