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Австрійська поліція затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні

Австрійська поліція затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні

Київ • УНН

 • 10804 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Австрійська поліція в п’ятницю, 20 січня, затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Підозрюваного затримали в його помешканні у Відні силами спецпідрозділу.

Як зазначив згодом міністр внутрішніх справ країни Вольфґанґ Соботка, затриманий — 18-річний громадянин Австрії з мігрантським корінням.

“Сьогоднішній випадок показує, що Австрія не є островом блаженних”, — наголосив В.Соботка.

Зазначимо, що затриманий належить до албанської ісламістської групи, яка симпатизує терористичній організації “Ісламська держава”. Підозрюваний у підготовці теракту придбав вибухівку в Німеччині. Сигнали щодо ймовірного теракту надійшли від іноземних спецслужб. Напад, як повідомляється, планувався на другу половину січня.

У поліції закликали бути обережними в місцях масового скупчення людей та повідомляти про підозрілі предмети.

 

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