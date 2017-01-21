Австрійська поліція затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Австрійська поліція в п’ятницю, 20 січня, затримала підозрюваного у підготовці теракту у Відні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Підозрюваного затримали в його помешканні у Відні силами спецпідрозділу.
Як зазначив згодом міністр внутрішніх справ країни Вольфґанґ Соботка, затриманий — 18-річний громадянин Австрії з мігрантським корінням.
“Сьогоднішній випадок показує, що Австрія не є островом блаженних”, — наголосив В.Соботка.
Зазначимо, що затриманий належить до албанської ісламістської групи, яка симпатизує терористичній організації “Ісламська держава”. Підозрюваний у підготовці теракту придбав вибухівку в Німеччині. Сигнали щодо ймовірного теракту надійшли від іноземних спецслужб. Напад, як повідомляється, планувався на другу половину січня.
У поліції закликали бути обережними в місцях масового скупчення людей та повідомляти про підозрілі предмети.