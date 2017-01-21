Австрийская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта в Вене
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Австрийская полиция в пятницу, 20 января, задержала подозреваемого в подготовке теракта в Вене, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Подозреваемого задержали в его доме в Вене силами спецподразделения.
Как отметил впоследствии министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка, задержанный - 18-летний гражданин Австрии с мигрантскими корнями.
"Сегодняшний случай показывает, что Австрия не является островом блаженных", - подчеркнул В.Соботка.
Отметим, что задержанный принадлежит к албанской исламистской группе, которая симпатизирует террористической организации "Исламское государство". Подозреваемый в подготовке теракта приобрел взрывчатку в Германии. Сигналы о вероятном теракте поступили от иностранных спецслужб. Нападение, как сообщается, планировалось на вторую половину января.
В полиции призвали быть осторожными в местах массового скопления людей и сообщать о подозрительных предметах.