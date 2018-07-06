Австрійська газета розмістила текст про "туристичні принади Криму для заможних росіян"

“Шановна редакція, я був здивований побачити на ваших шпальтах статтю під назвою „Ялта: улюблене місце заможних росіян“. Такий собі красивий опис туристичних приваб окупованого Криму, де чомусь зовсім не згадується, як на півострові розбудовують похмуру поліцейську державу, і як кожен день там затримують кримських татар, і як кінорежисер та дисидент Олег Сенцов був там засуджений на 20 років, і як анексія Криму фактично розв’язала криваву війну на Сході Європи”, — заявив Щерба.

Він зазначив, що зміст статті правильний, але хибний меседж.

“В рік, коли Австрія на офіційному рівні згадує гітлерівську анексію, — ще й політично хибний. На другий місяць голодування Олега Сенцова в найхолоднішій тюрмі Росії за полярним колом — ще й по-людськи хибний. І, звісно ж, писати про Крим у спокусливих тонах, не згадуючи, про кримінальне провадження і можливо заборону на в’їзд в Україну, які тягне за собою в’їзд до Криму через російську територію — не просто помилково, але й безвідповідально. Особливо для „Die Presse“, солідного поважного видання, яке відоме своїм ґрунтовним та виваженим підходом до подій в Україні”, — зазначив він.

Нагадаємо, британська газета The Times вибачилась за карту з російським Кримом.