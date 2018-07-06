Австрийская газета разместила текст о "туристических достопримечательностях Крыма"

“Уважаемая редакция, я был удивлен увидеть на ваших страницах статью под названием „Ялта: любимое место состоятельных россиян“. Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма, где совсем не упоминается, как на полуострове развивают мрачное полицейское государство, и как каждый день там задерживают крымских татар, и как кинорежиссер и диссидент Олег Сенцов был там осужден на 20 лет, и как аннексия Крыма фактически решила кровавую войну на Востоке Европы”, — заявил Щерба.

Он отметил, что содержание статьи правильное, но ложный месседж.

“В год, когда Австрия на официальном уровне вспоминает гитлеровскую аннексию, — еще и политически ложный. На второй месяц голодовки Олега Сенцова в самой холодной тюрьме России за полярным кругом — еще и по-человечески ложный. И, конечно же, писать о Крыме в соблазнительных тонах, не говоря об уголовном производстве и вероятном запрете на въезд в Украину, что влечет за собой въезд в Крым через российскую территорию — не просто ошибочно, но и безответственно. Особенно для „Die Presse“, солидного уважаемого издания, которое известно своим основательным и взвешенным подходом к событиям в Украине”, — отметил он.

Напомним, британская газета The Times извинилась за карту с российским Крымом.