Австрийская газета разместила текст о "туристических достопримечательностях Крыма"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 69028 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108921 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130055 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137162 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 173101 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154470 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141920 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130552 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184382 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118370 просмотра

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Австрийская газета разместила текст о "туристических достопримечательностях Крыма"

Австрийская газета разместила текст о "туристических достопримечательностях Крыма"

Киев  •  УНН

 • 10199 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Австрийская газета "Die Presse" разместила текст о "туристических достопримечательностях Крыма для состоятельных россиян", где Крым описывается как "хорошее место с теплым морем и красивой природой". При этом в тексте не говорится об оккупации полуострова Россией и ежедневных задержаниях активистов. Об этом в Facebook сообщает посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

“Уважаемая редакция, я был удивлен увидеть на ваших страницах статью под названием „Ялта: любимое место состоятельных россиян“. Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма, где совсем не упоминается, как на полуострове развивают мрачное полицейское государство, и как каждый день там задерживают крымских татар, и как кинорежиссер и диссидент Олег Сенцов был там осужден на 20 лет, и как аннексия Крыма фактически решила кровавую войну на Востоке Европы”, — заявил Щерба.

Он отметил, что содержание статьи правильное, но ложный месседж.

“В год, когда Австрия на официальном уровне вспоминает гитлеровскую аннексию, — еще и политически ложный. На второй месяц голодовки Олега Сенцова в самой холодной тюрьме России за полярным кругом — еще и по-человечески ложный. И, конечно же, писать о Крыме в соблазнительных тонах, не говоря об уголовном производстве и вероятном запрете на въезд в Украину, что влечет за собой въезд в Крым через российскую территорию — не просто ошибочно, но и безответственно. Особенно для „Die Presse“, солидного уважаемого издания, которое известно своим основательным и взвешенным подходом к событиям в Украине”, — отметил он.

Напомним, британская газета The Times извинилась за карту с российским Крымом.

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