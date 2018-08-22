Австрія заявила про незмінність політики після візиту Путіна на весілля
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Австрія не змінила своєї зовнішньої політики щодо Росії, незважаючи на візит російського президента Володимира Путіна на весілля глави МЗС країни Карін Кнайсль, заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Наша позиція в Європі не змінилася через весілля”, — сказав він. Курц додав, що Відень повністю підтримує всі рішення Євросоюзу.
Курц сказав, що хотів би, щоб Росія і ЄС вели більш активний діалог. За його словами, він і Путін на весіллі встигли обговорити зв’язки Москви і Брюсселя і інші питання. Він не став називати усі теми бесіди.
Як повідомляв УНН, присутність президента Росії Володимира Путіна на весіллі голови австрійського МЗС Карін Кнайсль спричинила критику як від партнерів на міжнародній арені, так і всередини країни. У відповідь на це представник зовнішньополітичного відомства країни заявив агентству APA в четвер, що візит кремлівського лідера не впливає на зовнішню політику Австрії.