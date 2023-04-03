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Австралія заборонить TikTok на урядових пристроях

Австралія заборонить TikTok на урядових пристроях

Київ • УНН

 • 1243941 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Цього тижня Австралія повинна оголосити про заборону TikTok на телефонах урядовців із міркувань безпеки, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За повідомленнями австралійських ЗМІ, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе погодився на загальнодержавну заборону щодо використання платформи TikTok після того, як Міністерство внутрішніх справ завершило перевірки.

До цього, у штаті Вікторія також заборонять використання цієї програми на урядових телефонах, про це повідомляє газета The Age.

Нагадаємо, США, Великобританія, Нова Зеландія, Канада, Бельгія та Європейська комісія вже заборонили використання цієї програми на офіційних пристроях з міркувань безпеки.

Доповнення

TikTok піддається все більш пристальніцй увазі урядів багатьох країн через побоювання, що дані користувача можуть опинитися в руках уряду Китаю і це підірве інтереси безпеки Заходу.

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