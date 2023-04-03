Австралия запретит TikTok на правительственных устройствах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. На этой неделе Австралия должна объявить о запрете TikTok на телефонах чиновников из соображений безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По сообщениям австралийских СМИ, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе согласился на общегосударственный запрет на использование платформы TikTok после того, как Министерство внутренних дел завершило проверки.
К этому, в штате Виктория также запретят использование этого приложения на правительственных телефонах, об этом сообщает газета The Age.
Напомним, США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада, Бельгия и Европейская комиссия уже запретили использование этого приложения на официальных устройствах из соображений безопасности.
Дополнение
TikTok подвергается все более пристальницй вниманию правительств многих стран из-за опасений, что данные пользователя могут оказаться в руках правительства Китая и это подорвет интересы безопасности Запада.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине пока не планируют запрещать TikTok - Федоров