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Австралия запретит TikTok на правительственных устройствах

Австралия запретит TikTok на правительственных устройствах

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. На этой неделе Австралия должна объявить о запрете TikTok на телефонах чиновников из соображений безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По сообщениям австралийских СМИ, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе согласился на общегосударственный запрет на использование платформы TikTok после того, как Министерство внутренних дел завершило проверки.

К этому, в штате Виктория также запретят использование этого приложения на правительственных телефонах, об этом сообщает газета The Age.

Напомним, США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада, Бельгия и Европейская комиссия уже запретили использование этого приложения на официальных устройствах из соображений безопасности.

Дополнение

TikTok подвергается все более пристальницй вниманию правительств многих стран из-за опасений, что данные пользователя могут оказаться в руках правительства Китая и это подорвет интересы безопасности Запада.

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