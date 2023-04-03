В Україні наразі не планують забороняти TikTok - Федоров

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"Таких розмов зараз немає. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій в цьому напрямку немає поки що", – зазначив Федоров.

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На тлі заборон користуватися TikTok на службових телефонах чиновників у низці західних країн, в Україні теж пропонують обмежити TikTok.