В Україні наразі не планують забороняти TikTok - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні зараз не планують забороняти TikTok на смартфонах чиновників, повідомив в інтервʼю LIGA.net віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Цитата
"Таких розмов зараз немає. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій в цьому напрямку немає поки що", – зазначив Федоров.
Нагадаємо
На тлі заборон користуватися TikTok на службових телефонах чиновників у низці західних країн, в Україні теж пропонують обмежити TikTok.