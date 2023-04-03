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В Україні наразі не планують забороняти TikTok - Федоров

В Україні наразі не планують забороняти TikTok - Федоров

Київ • УНН

 • 1230271 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні зараз не планують забороняти TikTok на смартфонах чиновників, повідомив в інтервʼю LIGA.net віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

"Таких розмов зараз немає. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій в цьому напрямку немає поки що", – зазначив Федоров.

Нагадаємо

На тлі заборон користуватися TikTok на службових телефонах чиновників у низці західних країн, в Україні теж пропонують обмежити TikTok.

Українські Національні Новини

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