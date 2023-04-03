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В Украине пока не планируют запрещать TikTok - Федоров

В Украине пока не планируют запрещать TikTok - Федоров

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 • 1230263 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине сейчас не планируют запрещать TikTok на смартфонах чиновников, сообщил в интервью LIGA.net вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Цитата

"Таких разговоров сейчас нет. Мы внимательно следим за тем, что происходит в других странах. Но таких разговоров и конкретных действий в этом направлении нет пока что", – отметил Федоров.

Напомним

На фоне запретов пользоваться TikTok на служебных телефонах чиновников в ряде западных стран, в Украине тоже предлагают ограничить TikTok.

Украинские Национальные Новости

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