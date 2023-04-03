В Украине пока не планируют запрещать TikTok - Федоров

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"Таких разговоров сейчас нет. Мы внимательно следим за тем, что происходит в других странах. Но таких разговоров и конкретных действий в этом направлении нет пока что", – отметил Федоров.

Напомним

На фоне запретов пользоваться TikTok на служебных телефонах чиновников в ряде западных стран, в Украине тоже предлагают ограничить TikTok.