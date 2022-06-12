Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 45041 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 92857 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 130185 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 181542 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 177989 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 174586 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150571 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116292 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109233 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 313863 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 24751 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 22819 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 20327 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 17532 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 15873 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 188729 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 313860 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 573944 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517125 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52624 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93965 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121528 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144461 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157934 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин

Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин

Київ • УНН

 • 107080 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Уряд Австралії прийняв рішення виплатити 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group, з якою у вересні минулого року розірвав угоду щодо закупівлі субмарин, і це викликало дипломатичний скандал. Про це повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, інформує УНН.

Деталі

Як зазначив очільник австралійського уряду, країні вдалося остаточно закрити всі суперечки з французькою компанією Naval Group, з якою Австралія скасувала угоду на суму 40 мільярдів доларів щодо закупівлі підводних човнів на користь контракту про поставку не менше восьми атомних підводних човнів з використанням технологій США і Великої Британії.

В рамках урегулювання Австралія виплатить Naval Group 555 мільйонів євро, що дорівнює 585,2 мільйона доларів.

“Хочу подякувати Naval Group за позитивну і професійну співпрацю з Австралією, завдяки чому вдалося досягти цього врегулювання”, — сказав посадовець.

Також Альбанезе наголосив, що радий відновити історичні добрі відносини з Францією, та повідомив, що французький президент Еммануель Макрон запросив австралійського прем’єра до Парижа на знак доброї волі.

Доповнення

Як повідомлялося раніше, після скасування минулим урядом Австралії угоди з французькою компанією Naval Group щодо купівлі підводних човнів Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії, назвавши цей крок “ударом у спину”.

Пізніше Європейський Союз призупинив переговори з Австралією про торговельну угоду після такого рішення офіційної Канберри.

Нагадаємо

Пекін попередив Австралію, щоб вона “діяла обачно” або зіткнеться з “серйозними наслідками” після того, як Канберра звинуватила китайський винищувач у небезпечному перехопленні одного з її літаків-шпигунів над Південно-китайським морем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06