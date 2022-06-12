Австралія виплатить понад 500 мільйонів євро французькій компанії Naval Group за відмову від закупівлі субмарин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Уряд Австралії прийняв рішення виплатити 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group, з якою у вересні минулого року розірвав угоду щодо закупівлі субмарин, і це викликало дипломатичний скандал. Про це повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе, інформує УНН.
Деталі
Як зазначив очільник австралійського уряду, країні вдалося остаточно закрити всі суперечки з французькою компанією Naval Group, з якою Австралія скасувала угоду на суму 40 мільярдів доларів щодо закупівлі підводних човнів на користь контракту про поставку не менше восьми атомних підводних човнів з використанням технологій США і Великої Британії.
В рамках урегулювання Австралія виплатить Naval Group 555 мільйонів євро, що дорівнює 585,2 мільйона доларів.
“Хочу подякувати Naval Group за позитивну і професійну співпрацю з Австралією, завдяки чому вдалося досягти цього врегулювання”, — сказав посадовець.
Також Альбанезе наголосив, що радий відновити історичні добрі відносини з Францією, та повідомив, що французький президент Еммануель Макрон запросив австралійського прем’єра до Парижа на знак доброї волі.
Доповнення
Як повідомлялося раніше, після скасування минулим урядом Австралії угоди з французькою компанією Naval Group щодо купівлі підводних човнів Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії, назвавши цей крок “ударом у спину”.
Пізніше Європейський Союз призупинив переговори з Австралією про торговельну угоду після такого рішення офіційної Канберри.
Нагадаємо
Пекін попередив Австралію, щоб вона “діяла обачно” або зіткнеться з “серйозними наслідками” після того, як Канберра звинуватила китайський винищувач у небезпечному перехопленні одного з її літаків-шпигунів над Південно-китайським морем.