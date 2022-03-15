Авіаудар на Рівненщині: з-під завалів дістали тіла 18 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Внаслідок обстрілів російськими окупантами у селищі Антопіль Рівненського району загинуло 18 людей. Про це під час брифінгу заявив полковник ДСНС Геннадій Герасимчук, пише УНН.
Цитата
“Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілів у селищі Антопіль (Рівненський район). На даний час силами ДСНС врятовано з-під завалів 9 осіб та вилучено тіла 18 загиблих”, - заявив він.
Додамо
Як писав УНН, 14 березня внаслідок авіаудару окупанти пошкодили телевізійну вежу.
Попередньо повідомляли про 9 загиблих.