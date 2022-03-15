Авіаудар на Рівненщині: з-під завалів дістали тіла 18 загиблих

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“Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілів у селищі Антопіль (Рівненський район). На даний час силами ДСНС врятовано з-під завалів 9 осіб та вилучено тіла 18 загиблих”, - заявив він.

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Як писав УНН, 14 березня внаслідок авіаудару окупанти пошкодили телевізійну вежу.

Попередньо повідомляли про 9 загиблих.



