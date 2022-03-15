Авиаудар в Ровенской области: из-под завалов достали тела 18 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В результате обстрелов российскими оккупантами в поселке Антополь Ровенского района погибли 18 человек. Об этом во время брифинга заявил полковник ГСЧС Геннадий Герасимчук, пишет УНН.
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“Продолжаются поисково-спасательные работы на месте обстрелов в поселке Антопиль (Ровенский район). В настоящее время силами ГСЧС спасены из-под завалов 9 человек и изъяты тела 18 погибших”, - заявил он.
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Как писал УНН, 14 марта в результате авиаудара оккупанты повредили телевизионную башню.
Предварительно сообщали о 9 погибших.