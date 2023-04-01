Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, уражено 2 склади боєприпасів противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, a підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Авіація Сил оборони за минулу добу, 31 березня завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.