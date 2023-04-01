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Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів

Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів

Київ • УНН

 • 225934 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо 

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника, було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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