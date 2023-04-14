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Авіація ЗСУ за добу завдала п'ять ударів по окупантам

Авіація ЗСУ за добу завдала п'ять ударів по окупантам

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За інформацією Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 181 090 осіб, 3650 танків та сотень одиниць військової техніки.

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