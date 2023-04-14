Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по оккупантам

Детали

По информации Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181 090 человек, 3650 танков и сотен единиц военной техники.