Авиация ВСУ за сутки нанесла пять ударов по оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По информации Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 181 090 человек, 3650 танков и сотен единиц военной техники.