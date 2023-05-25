Авіація ЗСУ за добу завдала чотирьох ударів по окупантах та їх військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. За добу авіація ЗСУ завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.
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