Авіація ЗСУ за добу завдала чотирьох ударів по окупантах та їх військовій техніці

Деталі

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Раніше

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 205 260 осіб, 3795 танків та сотень одиниць військової техніки.