Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по оккупантам и их военной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. За сутки авиация ВСУ нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.
Ранее
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 205 260 человек, 3795 танков и сотен единиц военной техники.