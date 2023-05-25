Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по оккупантам и их военной технике

Детали

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 205 260 человек, 3795 танков и сотен единиц военной техники.