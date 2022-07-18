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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Авіація противника більше не застосовується відкрито, а діє за межами України – Повітряні сили ЗСУ

Авіація противника більше не застосовується відкрито, а діє за межами України – Повітряні сили ЗСУ

Київ • УНН

 • 307579 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Якщо перший місяць війни рашисти відкрито застосовували авіацію на території України, то зараз противник дії за межами кордону України. Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Перший місяць війни це були очевидні повітряні бої. Велика кількість застосування авіації, озброєння, було надзвичайно багато сил та засобів залучено. Зараз противник фактично діє за межами державного кордону України, використовуючи при цьому усі наявні аеродроми: не лише в росії, окупованому Криму, а і аеродроми білорусі, де базуються російські війська та авіаційні засоби. Авіація противника цілодобово патрулює навколо України в повітряному просторі. Це і в акваторії Чорного моря, і на території росії та білорусі. Також випускаються ракети класу Х101 з Каспію, що було продемонстровано вчора та позавчора", – повідомив Ігнат.

Він додав, що тактика дистанційного нанесення ударів досі зберігається, але противник не входить в зону дії засобів ППО і завдає удари ракетами. Частину з них збиває наша ППО, втім є цілі, які вражають цивільні об'єкти і гинуть мирні люди.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, кулеметів та реактивних систем залпового вогню, зафіксовано десятки "прильотів".

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